Versie 13.0.7 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
New Release: Tor Browser 13.0.7 (Desktop)
This version includes important security updates to Firefox. This release updates Firefox to 115.6.0esr, tor to 0.4.8.10 and NoScript to 11.4.29. In addition, it also includes some bug fixes. The full changelog since Tor Browser 13.0.6 is:All Platforms
Android
- Updated tor to 0.4.8.10
- Updated NoScript to 11.4.29
- Bug tor-browser#42042: view-source:http://ip-address does not work because of HTTPS Only
- Bug tor-browser#42261: Update the icon of Startpage search engine
- Bug tor-browser#42330: Rebase stable browsers to 115.6.0esr
- Bug tor-browser#42334: Keep returning ERROR_ONION_WITH_SELF_SIGNED_CERT only for .onion sites whose cert throws ERROR_UNKNOWN_ISSUER
- Windows + macOS + Linux
- Updated Firefox to 115.6.0esr
- Bug tor-browser#42283: Tor Browser shouldn't ship blockchair by default
Build System
- Updated GekcoView to 115.6.0esr
- Bug tor-browser#42285: Update the gitignore to use the correct paths for tor stuff
- Bug tor-browser#42339: Backport Android security fixes from Firefox 121 to 115.6 - based Tor Browser
- All Platforms
- Update Go to 1.21.5
- Bug tor-browser-build#40884: Script to automate uploading sha256s and signatures to location signing/download-unsigned-sha256sums-gpg-signatures-from-people-tpo expects them to be
- Bug tor-browser-build#41026: Do not use ~ when uploading the signed hashes
- Bug tor-browser-build#41036: Remove go_vendor-lyrebird-nightly makefile target, and rename go_vendor-$project-alpha makefile targets to go_vendor-$project
- Bug tor-browser-build#41039: Update tools/signing/upload-update_responses-to-staticiforme to keep download-*json files from previous release when new release does not include them
- macOS
- Bug tor-browser-build#40990: Remove old macos signing scripts