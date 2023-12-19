Software-update: Tor Browser 13.0.7

Tor Browser Bundle logo (75 pix) Versie 13.0.7 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Release: Tor Browser 13.0.7 (Desktop)

This version includes important security updates to Firefox. This release updates Firefox to 115.6.0esr, tor to 0.4.8.10 and NoScript to 11.4.29. In addition, it also includes some bug fixes. The full changelog since Tor Browser 13.0.6 is:

All Platforms Android
  • Updated GekcoView to 115.6.0esr
  • Bug tor-browser#42285: Update the gitignore to use the correct paths for tor stuff
  • Bug tor-browser#42339: Backport Android security fixes from Firefox 121 to 115.6 - based Tor Browser
Build System
  • All Platforms
    • Update Go to 1.21.5
    • Bug tor-browser-build#40884: Script to automate uploading sha256s and signatures to location signing/download-unsigned-sha256sums-gpg-signatures-from-people-tpo expects them to be
    • Bug tor-browser-build#41026: Do not use ~ when uploading the signed hashes
    • Bug tor-browser-build#41036: Remove go_vendor-lyrebird-nightly makefile target, and rename go_vendor-$project-alpha makefile targets to go_vendor-$project
    • Bug tor-browser-build#41039: Update tools/signing/upload-update_responses-to-staticiforme to keep download-*json files from previous release when new release does not include them
  • macOS

Tor Browser

Versienummer 13.0.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website The Tor Project
Download https://www.torproject.org/download/languages
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-12-2023 20:12 0

19-12-2023 • 20:12

0

Bron: The Tor Project

Update-historie

21-04 Tor Browser 15.0.10 0
08-04 Tor Browser 15.0.9 12
26-03 Tor Browser 15.0.8 0
25-02 Tor Browser 15.0.7 0
17-02 Tor Browser 15.0.6 5
30-01 Tor Browser 15.0.5 0
13-01 Tor Browser 15.0.4 0
09-12 Tor Browser 15.0.3 0
19-11 Tor Browser 15.0.2 0
12-11 Tor Browser 15.0.1 1
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