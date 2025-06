Versie 15.48.5 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements

TeamViewer Monitoring is now available as a new, stand-alone product with its own license.

TeamViewer Asset Management & Asset Discovery are now available for Windows as a new, stand-alone product and license, featuring hardware and software asset management, patch management and software deployment, as well as network discovery functionality. Bugfixes Fixed a bug which prevented showing the correct language in the TeamViewer application in some situations.