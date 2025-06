Versie 4.6.2 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn twee downloads beschikbaar. De ene bevat libtorrent 1.2, de andere versie 2.0. Voor de gebruikersinterface wordt van Qt6 gebruikgemaakt, wat betekent dat het niet langer op Windows 7 en 8 draait. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Bugfix: Do not apply share limit if the previous one was applied

Show Add new torrent dialog on main window screen WebUI: Fix JS memory leak

Disable stdout buffering for qbt-nox Windows: NSIS: Display correct Minimum Windows OS requirement

NSIS: Add Hebrew translation Linux: Wayland: Fix parent widget of "Lock qBittorrent" submenu