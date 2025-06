De Mozilla Foundation heeft versie 115.5.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes Advanced GnuPG keys may be protected with an unexpected passphrase

OpenPGP signatures rejected due to mismatched signature timestamp now display signature timestamp and clarifying message

Advanced address book search did not return results if display name was left blank

Clicking on attendee when inviting attendees added the attendee twice