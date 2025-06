Versie 13.2 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.2: Complete high-DPI/Retina display support (macOS)

Prevent files from being moved to versioning recursively

Fixed tooltip line wrap bug for moved files (Windows)

Return first FTP parsing error when trying multiple variants

Allow file times from the future for Linux-style FTP listing

Fixed setting modification times on certain storage devices (Windows)

Fixed bogus "Sound playback failed" error message (macOS)

Fixed rename dialog text selection wobble (macOS)