Versie 1.202.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: New option "fold_underline_size" to change look of folding-underline

With "fold_style" 3...4, click on folded line text must not unfold the block

Single click on folding rectangle-mark is now ignored because we must react to double-click on it

Go To dialog remembers last input, per each editor-tab, and value now saves to session

Wiki topic CudaText vs Notepad++ Changed: Theme "Zeus" was renamed to "Zeu" and removed to Addons Manager Fixed: Command "find current word next" fails with words of length=1

Editing of Markdown/reST/WikidPad header with folded previous header makes irritating unfolding of previous header

Regression: crash on double-click the Output panel with the "Runner" plugin output