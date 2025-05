Versie 10.5.2 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail, zijn er diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruik gemaakt kan worden, en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixes (#01233) Some PGP-encrypted text from *nix systems could not be recognized as text after decryption

Partially loaded (from IMAP) PGP-encrypted messages could not be decrypted

The problem with updating ACCOUNT.ATB from parallel processes was fixed

Some potential sources of "random" AV errors were removed