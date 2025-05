Versie 9.2.2157 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows en macOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn enkele niet nader omschreven problemen verholpen.

Changes in version 9.2.2157.0: Weather forecast in calendar is working again

Better support for SmarterMail signatures sync

Bug fixes