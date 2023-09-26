Firmware-update: Synology DSM 7.2.1 build 69057

Synology logo (45 pix)Synology heeft een nieuwe versie van Disk Station Manager uitgebracht. Synology DSM is de beheersoftware die op diverse nas-producten van het bedrijf draait. De Disk en Rack Stations bieden meer dan alleen extra opslagruimte. Zo kunnen er extra pakketten worden geïnstalleerd om het apparaat bijvoorbeeld ook als mediaserver, home automationserver, webserver, printserver of back-upserver te laten functioneren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Om versie 7.2 te kunnen installeren zal minimaal versie 7.1 aanwezig moeten zijn. Verder is het uitsluitend geschikt voor de nas-modellen waarvan het typenummer eindigt op 16 of hoger. Versie 7.1 is de laatste update voor modellen die eindigen op 13, 14 of 15. Kijk voor de overige voorwaarden en de verschillende downloads op deze pagina. In versie 7.2.1 treffen we voornamelijk bugfixes aan. Verder is de Storage Manager losgekoppeld van het besturingssysteem en is dat nu een losse module, die daardoor makkelijker bijgewerkt kan worden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Important Note
  • After installing this update, you will not be able to downgrade to a previous DSM version.
  • This update will restart your Synology NAS.
  • For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
    • FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
    • XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
    • Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
    • Value Series: DS416, DS416play, DS216, DS216play, DS116, RS816, DS1817, DS1517, RS217, DS418play
    • J Series: DS416slim, DS416j, DS216j, DS418j, DS218j, DS419slim, DS119j
What’s New
  • NFS clients can now access information on shared folder quotas.
  • Storage Manager has been modularized into a package to provide better system maintenance and update flexibility.
  • Supports password setting by new users via links provided in emails.
Fixed Issues
  • Fixed an issue where Synology Account could not be signed out.
  • Fixed a security vulnerability regarding Ghostscript (CVE-2023-36664).
  • Fixed a security vulnerability regarding Sudo (CVE-2023-22809).
  • Fixed a security vulnerability regarding OpenSSL (CVE-2023-1255).
  • Fixed a security vulnerability regarding Zlib (CVE-2023-37434).
Note:

Versienummer 7.2.1 build 69057
Releasestatus Final
Website Synology
Download https://www.synology.com/nl-nl/support/download
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-09-2023 13:25
38 • submitter: dennisje7

26-09-2023 • 13:25

38

Submitter: dennisje7

Bron: Synology

Update-historie

23-07 Synology DSM 7.4.1 build 90080 23
10-07 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 4 25
16-06 Synology DSM 7.4 build 90075 34
20-03 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 3 29
16-03 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 2 40
29-01 Synology DSM 7.3.2 build 86009 Update 1 31
02-12 Synology DSM 7.3.2 build 86009 11
18-11 Synology DSM 7.3.1 build 86003 Update 1 15
10-'25 Synology DSM 7.3.1 build 86003 46
10-'25 Synology DSM 7.3 build 81180 64
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Reacties (38)

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StGermain 26 september 2023 14:05
OPGEPAST: Ik merk na update op mijn DS418play dat Docker niet langer ondersteund wordt!!!! Ik ben meerdere installaties kwijt... node js. v12 en php 7.0 zijn ook niet meer ondersteund. Mijn NAS is vrijwel waardeloos geworden nu.
Prullenmand @StGermain26 september 2023 14:12
Docker heet sinds DSM7.2 'Container Manager'.
Kun je deze vinden in Package Center?
StGermain @Prullenmand26 september 2023 14:24
Nee, zit er niet in.

Edit: Ik heb Container Manager kunnen downloaden via https://archive.synology....inerManager/20.10.23-1437 en dan manueel installeren. Hij is gestart en mijn containers draaien terug, OEF!!!!

Super bedankt @Prullenmand

[Reactie gewijzigd door StGermain op 22 juli 2024 16:36]

pBook @StGermain26 september 2023 14:30
PHP 7.0 krijgt al bijna 5 jaar geen updates meer.
Chrisje1983 26 september 2023 15:49
Is dat nieuw dat je bij 2018 en ouder de laatste updates handmatig moet installeren en dus geen notificatie meer ontvangt? Kan mij niet herinneren dat dit eerder is voor gekomen.
Toff @Chrisje198326 september 2023 19:00
Is dat nieuw dat je bij 2018 en ouder de laatste updates handmatig moet installeren en dus geen notificatie meer ontvangt? Kan mij niet herinneren dat dit eerder is voor gekomen.
Heeft mogelijk iets te maken met de laatste regel in het artikel?

>>>
The update is undergoing Staged Rollout

Applicable to: DSM, SRM, and all packages

Synology software updates are usually released in stages, also known as Staged Rollouts. We randomly assign devices into different stage groups and gradually make the update available to each group. This is why some users may see the new version on their device while others continue to see the previous version during the rollout.1

Using the Staged Rollout method allows us to collect user feedback and assess the update version's viability before making it generally available. If there are any unexpected issues, we can pause or stop the rollout before it affects a larger crowd.

Our updates are usually made available to all regions within a few weeks of the initial release. However, if you want to try out the latest version right away, download and install the patch from the Download Center.
<<<
Chrisje1983 @Toff26 september 2023 19:06
Ik denk datdat de roll out is in stages, mijn ds918+ en ds216 moet ik echt handmatig updaten en dat al het laatste jaar ongeveer gok ik. Er komt nooit meer vanzelf een update terwijl ze nog wel mee doen. Goed handmatig downloaden en updaten werkt natuurlijk ook.
Toff @Chrisje198326 september 2023 19:11
Ik denk datdat de roll out is in stages, mijn ds918+ en ds216 moet ik echt handmatig updaten en dat al het laatste jaar ongeveer gok ik. Er komt nooit meer vanzelf een update terwijl ze nog wel mee doen. Goed handmatig downloaden en updaten werkt natuurlijk ook.
Het kan soms gewoon wel even duren. Dikke kans dat je (iets) te ongeduldig was. Mijn 20+ is ook nog "up to date" volgens zichzelf. Kan best drie weken duren, voor hij aan de beurt is.
Chrisje1983 @Toff26 september 2023 19:26
Het gaat eigenlijk om deze regel
For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
Value Series: DS416, DS416play, DS216, DS216play, DS116, RS816, DS1817, DS1517, RS217, DS418play
J Series: DS416slim, DS416j, DS216j, DS418j, DS218j, DS419slim, DS119j
En dat is bij alle laatste updates het geval.
Toff @Chrisje198326 september 2023 19:56
We kunnen natuurlijk niet raden, welke NAS jij hebt...

Ik reageerde op je eerste post:
Is dat nieuw dat je bij 2018 en ouder de laatste updates handmatig moet installeren en dus geen notificatie meer ontvangt? Kan mij niet herinneren dat dit eerder is voor gekomen.

[Reactie gewijzigd door Toff op 22 juli 2024 16:36]

Chrisje1983 @Toff26 september 2023 21:04
Excuses ds918+ en een ds216.

Oh wacht, ik had ze vermeld in de eerste post.
Luuk2015 @Chrisje198326 september 2023 20:06
Ze verspreiden de update langzaam onder de gebruikers, dus het kan even wat tijd kosten.
Bij mijn DS720+ duurt het vaak nog een week of 4 voordat ik een notificatie krijg.
Natuurlijk kan ik de update handmatig installeren, maar dat doe ik eigenlijk alleen als er een groot beveiligingsprobleem o.i.d. is opgelost.

[Reactie gewijzigd door Luuk2015 op 22 juli 2024 16:36]

sender @Luuk201526 september 2023 22:04
Security updates zouden niet zo lang mogen duren vind ik... (voordat deze automatisch doorkomt)

[Reactie gewijzigd door sender op 22 juli 2024 16:36]

Luuk2015 @sender26 september 2023 22:13
Het zou overigens ook kunnen dat ze de beveiligingsupdates sneller uitrollen, maar ik weet niet hoe ze dit precies doen.
Luuk2015 26 september 2023 13:31
Misschien offtopic, maar sinds de laatste versie van Container Manager is de add-on volgens mij nu ook beschikbaar voor de niet plus modellen. Voor mij was dat een van de redenen om te gaan voor een Plus model. Wellicht kan iemand dit bevestigen.
Panzer_V @Luuk201526 september 2023 14:22
Hier een DS418. Geen Container manager o.i.d. beschikbaar.

Niet dat ik het mis 🤣
Luuk2015 @Panzer_V26 september 2023 17:04
Ah, zo te zien hebben ze het alleen toegevoegd aan de wat nieuwere niet-plus modellen, zoals de 2023 en 2020 J serie.

[Reactie gewijzigd door Luuk2015 op 22 juli 2024 16:36]

Pietervs 26 september 2023 14:25
Raar dat deze niet rechtstreeks beschikbaar is voor de Plus modellen :?

Maar ik zie dat ik nog een stukje achterloop: ik heb versie 7.2 - 64570 Update 1. Dus de updates die sindsdien uitgekomen zijn zijn blijkbaar ook niet aangeboden (hoewel Updates 2 en 3 niet bepaald groot waren, dus ik geloof niet dat ik er veel aan gemist heb).

Ff weekje aankijken, daarna ga ik deze installeren.
Freecelladdict @Pietervs28 september 2023 21:18
Hetzelfde hier op mijn DS918+. Sinds 7.2-64570 u1 (die ik overigens kennelijk ook al zelf moest downloaden...) geen automatische updates of notificaties meer ontvangen. Wel van losse pakketten, maar niet van DSM. Toch vreemd, zó oud is mijn systeem toch ook nog niet...
rscheper 26 september 2023 20:52
Ik heb deze nog niet geïnstalleerd, maar een opmerkelijke actie van Synology lijkt te zijn dat ze de S.M.A.R.T. waardes in ieder geval uit de GUI via storage manager hebben gesloopt.

https://reddit.com/r/synology/s/6Rc9M8r7MV

https://www.synology.com/en-us/releaseNote/StorageManager

S.M.A.R.T. attributes are no longer recorded or displayed.

Removed support for Western Digital Device Analytics (WDDA).

Adjusted the notification mechanism for SSDs that are nearing the end of their lifespan and renamed the feature to "SSD Estimated Endurance Notification.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 16:36]

teek2 26 september 2023 23:45
Ik manage sinds kort iemands Synology NAS. Ik dacht eigenlijk dat het een sausje over Linux was, maar vergeleken met gewoon Linux heb ik best wat problemen:

* SSH werkt niet voor niet-admins, dus je kunt alleen rsync over SSH met key beveiliging (zoals je het dus wilt) hebben als je gelijk ook iedereens mappen kunt bekijken. Voor een rsync user moet je met een ww werken :s
* Tailscale is een oude versie + je kunt geen connecties initiëren |:(
* Docker-compose heb ik nog niet aan de praat gekregen, terwijl het op Ubuntu 2 commandos zijn
* Er is USB copy maar dat werkt niet voor een heel volume, alleen mappen
* Heel lang zitten klooien om een VM aan de praat te krijgen werkt het ineens wel met "VGA as videocard"
* Drive client is echt brak op Linux

Heel vaak denk ik: Was het maar gewoon een Linux PC.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 22 juli 2024 16:36]

Verwijderd @teek228 september 2023 19:41
* SSH werkt niet voor niet-admins,
Waarom zou je dat willen? SSH is niet bedoeld voor gewone users.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:36]

teek2 @Verwijderd28 september 2023 22:00
Maar rsync wel, en je wilt toch liever ssh keys gebruiken dan wachtwoorden.
Verwijderd @teek229 september 2023 12:59
Maar rsync wel, en je wilt toch liever ssh keys gebruiken dan wachtwoorden.
Ja dat klopt. Voor Rsync ondersteunen ze inderdaad geen rsa keys. Ik heb daardoor password authentication op yes moeten laten om mijn NAS als RSYNC target te kunnen gebruiken terwijl ik dat liever niet heb. Ik heb daar ooit een feature request voor ingediend maar daar hoor ik over het algemeen niets meer van.
TweakerCarlo @teek25 oktober 2023 00:55
Of je doet alles via de webinterface. Dat heeft Synology wat mij betreft heel goed op orde...
Het is maar een NAS toch?
Verwijderd 28 september 2023 19:38
Als je een 10Gb/s NIC in je NAS hebt kun je deze update beter niet installeren. Nadat ik deze update installeerde kon ik geen files groter dan een paar kb meer uploaden naar mijn NAS. Ik kreeg steeds een hang bij het begin van de upload. Een netwerk trace met tcpdump laat heel veel errors zien bij zo een hang.

Na wat onderzoek en testen kwam ik erachter dat dit wordt veroorzaakt door een combinatie van de 10Gb/s NIC en het feit dat Open V-switch enabled was. Op mijn 1Gb/s NIC aansluitingen had ik geen probleem.

Nadat ik Virtual machine manager had gede-installeerd, om Open V-switch te kunnen disabelen, heb ik Open v-switch disabled en was het probleem van de uploads een stuk kleiner. Wel was de performance van de uploads veel slechter dan eerder. Ik had voor de update, op mijn 2,5Gb/s LAN, upload snelheden van continu 282MBytes/s en nu varieerde deze tussen de 70Mbytes/s en 160MBytes/s.

Ik kan nu dus mijn virtual machines niet meer gebruiken en heb een slechte upload performance. Download snelheid was als normaal.
Dus als je een 10Gb/s NIC hebt zou ik deze update even niet installeren.

Ik heb een ticket bij Synology geopend en development is er nu op mijn NAS naar aan het kijken.

Update 30/09/2023: Dit blijkt dus een bug te zijn in de drivers van de 10Gb NIC. Hier is de oplossing van Synology uit mijn ticket:

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:36]

TweakerCarlo @Verwijderd5 oktober 2023 00:57
Dus het is een NAS, en niets meer dan dat.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 16:36]

latka 26 september 2023 14:58
Blijft raar dat de DS1515+ deze niet krijgt terwijl de DS1517+ het wel krijgt terwijl het dezelfde CPU is en overal vrijwel hetzelfde apparaat. Nou ja, blij dat ik van de Syno's af ben met rare artificiële beperkingen en zo te zien aan de fixes in deze release is het nog steeds kommer en kwel met de quality control.
RobbyTown @latka26 september 2023 15:33
Zou dat miss komen doordat DS1517+ die atom bug fix had en DS1515+ niet?

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 22 juli 2024 16:36]

latka @RobbyTown26 september 2023 23:19
De mijne is idd overleden en gefixed (weerstand erbij, de officiele fix). Maar het zou wel eens samen kunnen hangen: Syno deed al een beetje moeilijk met preventief fixen (dat deden ze niet). 2 maanden later wel dood en gefixed. Ik heb de ds1515+ inmiddels tot suffe backup unit gedegradeert. De volgende stap is inzetten als deurstop...
webside007 26 september 2023 13:32
:) installeren maar
DarkShaDows 27 september 2023 20:38
Sinds deze update kan ik met mijn Z9X geen films meer afspelen op de NFS share
Ik kan er wel naartoe bladeren, hij opent wel JPG plaatjes maar geen MKV, MP4, of welk ander formaat wat voor de update perfect afspeelde
locutus2612 @DarkShaDows29 september 2023 13:56
ook last van.
op mijn windows laptop werkt het wel, op verschillende linux PCs niet meer.
zie de bestanden wel met 'ls' etc, maar afspelen laat vlc hangen. |:(

iets met SMB en NFS ?
DarkShaDows @locutus261229 september 2023 19:17
Ik kan zelfs niet meer een nieuwe favoriet aanmaken die verwijst naar de NFS share, bladeren er naartoe gaat ook niet
Er is "iets" gewijzigd in de rechten vermoed ik voor de NFS share, ik heb hierover contact met de Synology helpdesk
Ondertussen heb ik wel een SMB shortcut kunnen maken naar de share op mijn nas, en kan weer alle films etcetera afspelen, maar ik wil eigenlijk wel weten waarom mijn NFS share het niet meer doet, wordt vervolgd
Verwijderd @DarkShaDows30 september 2023 14:03
Hebben jullie een 10Gb/s NIC? Daar is namelijk een probleem mee. Zie mijn post bij dit onderwerp.
DarkShaDows @Verwijderd30 september 2023 14:19
Nee, helaas alleen maar een simpele 1Gb/s NIC
Cheese70 @Verwijderd3 oktober 2023 09:23
Ja ik heb nu hetzelfde issue met de 10Gb/s NIC.
Verwijderd @Cheese703 oktober 2023 18:34
De oplossing van Synology staat bij mijn post. :D :D
Als je tenminste dezelfde 10Gb/s NIC hebt als ik.
Het is een driver problem dus als je een ander NIC hebt dan heb je misschien een andere fix nodig.
Ik heb een DS1522+ met de E10G22-T1-Mini 10Gb/s NIC.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:36]


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