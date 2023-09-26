Synology heeft een nieuwe versie van Disk Station Manager uitgebracht. Synology DSM is de beheersoftware die op diverse nas-producten van het bedrijf draait. De Disk en Rack Stations bieden meer dan alleen extra opslagruimte. Zo kunnen er extra pakketten worden geïnstalleerd om het apparaat bijvoorbeeld ook als mediaserver, home automationserver, webserver, printserver of back-upserver te laten functioneren. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Om versie 7.2 te kunnen installeren zal minimaal versie 7.1 aanwezig moeten zijn. Verder is het uitsluitend geschikt voor de nas-modellen waarvan het typenummer eindigt op 16 of hoger. Versie 7.1 is de laatste update voor modellen die eindigen op 13, 14 of 15. Kijk voor de overige voorwaarden en de verschillende downloads op deze pagina. In versie 7.2.1 treffen we voornamelijk bugfixes aan. Verder is de Storage Manager losgekoppeld van het besturingssysteem en is dat nu een losse module, die daardoor makkelijker bijgewerkt kan worden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Important Note
What’s New
- After installing this update, you will not be able to downgrade to a previous DSM version.
- This update will restart your Synology NAS.
- For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
- FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
- XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
- Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
- Value Series: DS416, DS416play, DS216, DS216play, DS116, RS816, DS1817, DS1517, RS217, DS418play
- J Series: DS416slim, DS416j, DS216j, DS418j, DS218j, DS419slim, DS119j
Fixed Issues
- NFS clients can now access information on shared folder quotas.
- Storage Manager has been modularized into a package to provide better system maintenance and update flexibility.
- Supports password setting by new users via links provided in emails.
Note:
- Fixed an issue where Synology Account could not be signed out.
- Fixed a security vulnerability regarding Ghostscript (CVE-2023-36664).
- Fixed a security vulnerability regarding Sudo (CVE-2023-22809).
- Fixed a security vulnerability regarding OpenSSL (CVE-2023-1255).
- Fixed a security vulnerability regarding Zlib (CVE-2023-37434).
- This version is released in a staged rollout.