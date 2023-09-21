Poikosoft heeft versie 11.2 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 11.2
- Improved output filename templates
- Added tags to specify number of leading zeros for numerical values such as <Number #/##/###/####> and <Disc Number #/##/###/####>
- Added <Sequence> (list order #) tag
- Improved Filename Preview / Rename window
- Option to specify the Gain of the DSD to PCM conversions (default +6 dB gain) [ 0 dB DSD = -6 dB FS PCM ]
- Improved SACD ISO support
- Vorbis Comment [ .flac .opus .ogg ] metadata option to write TRACKNUMBER=n / TRACKTOTAL=N | DISCNUMBER=n / DISCTOTAL=N (standard, default) or TRACKNUMBER=n/N | DISCNUMBER=n/N (old standard, user request). Vorbis Comment [ .flac .opus .ogg ] metadata reader can read all metadata standards.
- Fixed a bug in FLAC metadata reader not reading YEAR, ORIGINALYEAR, TOTALTRACKS, TOTALDISCS, TRACKNUMBER n/*N* DISCNUMBER n/*N* metadata
- Show CUE, LOG, M3U and Cover Art filenames in the ripping & conversion progress list
- Moved Audio CD Ripper Range-profile range-setting to the Options window
- Show correct bit depth for files (such as MKA, MKV) containing DTS audio
- Audio CD Ripper added option to specify LOG CUE M3U filename templates
- Audio CD Ripper Normal-profile option for asking confirmation before overwriting existing folder
- External Cover Art / LOG CUE M3U file name templates now can use translated tags