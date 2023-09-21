Software-update: EZ CD Audio Converter 11.2

EZ CD Audio Converter logo (75 pix) Poikosoft heeft versie 11.2 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.2
  • Improved output filename templates
    • Added tags to specify number of leading zeros for numerical values such as <Number #/##/###/####> and <Disc Number #/##/###/####>
    • Added <Sequence> (list order #) tag
  • Improved Filename Preview / Rename window
  • Option to specify the Gain of the DSD to PCM conversions (default +6 dB gain) [ 0 dB DSD = -6 dB FS PCM ]
  • Improved SACD ISO support
  • Vorbis Comment [ .flac .opus .ogg ] metadata option to write TRACKNUMBER=n / TRACKTOTAL=N | DISCNUMBER=n / DISCTOTAL=N (standard, default) or TRACKNUMBER=n/N | DISCNUMBER=n/N (old standard, user request). Vorbis Comment [ .flac .opus .ogg ] metadata reader can read all metadata standards.
  • Fixed a bug in FLAC metadata reader not reading YEAR, ORIGINALYEAR, TOTALTRACKS, TOTALDISCS, TRACKNUMBER n/*N* DISCNUMBER n/*N* metadata
  • Show CUE, LOG, M3U and Cover Art filenames in the ripping & conversion progress list
  • Moved Audio CD Ripper Range-profile range-setting to the Options window
  • Show correct bit depth for files (such as MKA, MKV) containing DTS audio
  • Audio CD Ripper added option to specify LOG CUE M3U filename templates
  • Audio CD Ripper Normal-profile option for asking confirmation before overwriting existing folder
  • External Cover Art / LOG CUE M3U file name templates now can use translated tags

EZ CD Audio Converter

Versienummer 11.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Poikosoft
Download https://www.poikosoft.com/download
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 21-09-2023 19:53 15

21-09-2023 • 19:53

15

Bron: Poikosoft

Update-historie

20-03 EZ CD Audio Converter 13.0 4
06-12 EZ CD Audio Converter 12.4 0
27-11 EZ CD Audio Converter 12.3.4 14
11-'25 EZ CD Audio Converter 12.3 9
09-'25 EZ CD Audio Converter 12.2 27
03-'25 EZ CD Audio Converter 12.1 0
02-'25 EZ CD Audio Converter 12.0.2 6
01-'25 EZ CD Audio Converter 12.0.1 1
09-'24 EZ CD Audio Converter 12.0.0 15
08-'24 EZ CD Audio Converter 2024.8.12 3
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EZ CD Audio Converter

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (15)

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arjandijk162 21 september 2023 20:02
Wie heeft er nog een cdromspeler in zijn pc
adriaan84 @arjandijk16221 september 2023 20:18
De kindjes vinden een muziek cd veel leuker. Bij aankoop is het ook volledig je eigendom.
Graag zou ik wel hun muziek digitaliseren voor op hun tablet, .... echter heb ik hier een lezer voor nodig. Ik denk eraan een externe te kopen.
Enigste wat ik zoek ik een degelijk gratis RIP programma.
zordaz @adriaan8421 september 2023 20:33
Een extern CD/DVD USB apparaatje heb je voor zo'n 30 euro wel.

Voor software zou ik in eerste instantie naar Exact Audio Copy, CUERipper (beiden gratis) of dBPoweramp (betaald) kijken. Meer features en betere foutcorrectie mogelijkheden dan EZ CD Audioconverter. CUETools/CUERippper kan tot een bepaalde hoogte zelfs achteraf nog corrigeren.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 16:49]

RoyD @adriaan8421 september 2023 20:33
EAC, Foobar2000 of CUETools/CueRipper, om er maar een paar te noemen. Met FooBar2000 kun je heel eenvoudig ineens heel veel audio-bestanden in meerdere mappen converteren van het ene formaat naar het andere formaat. Dus bijvoorbeeld van FLAC naar MP3. Dus als je gaat rippen is het aan te bevelen alles te rippen naar een verliesvrij formaat zoals FLAC. EAC of CueRiper zijn rippers die je rips kunnen controleren met rips van andere gebruikers op correctheid. In CueTools kun je zelfs beperkt rips met fouten corrigeren.
zordaz @RoyD21 september 2023 21:53
Is secure ripping/accuraterip ondersteuning alweer terug in Foobar2000? Dat is m.i. wel een must voor een ripper.
RoyD @zordaz21 september 2023 22:08
Blijkbaar wel: https://wiki.hydrogenaud....pping_CDs_with_Foobar2000
zordaz @RoyD22 september 2023 11:04
Laatste wijziging van die pagina stamt uit 2019, ik ga er daarom vanuit dat de betrefende functionaliteit (Accuraterip verification) nog steeds niet terug is in Foobar2000.
RoyD @zordaz24 september 2023 10:38
Even getest maar het zit er inderdaad niet meer in.
zordaz @RoyD24 september 2023 15:04
Ik heb een tijdje terug op het FB2K forum gevraagd wanneer de functionaliteit terugkomt (het zou namelijk een tijdelijke verwijdering zijn), maar een reactie kreeg ik niet. Inmiddels zit het er al zo'n 2-3 jaar niet meer in. Sowieso is de roadmap / backlog van de doorontwikkeling van FB2K erg onduidelijk, hoe goed het programma zelf ook is.
RoyD @zordaz24 september 2023 15:31
Ja, Foobar2000 is zeer handig om vele bestanden gelijktijdig van het ene formaat naar het andere formaat om te zetten. Helaas is het niet open-source. Gebruikersinterface is niet altijd even intuïtief en zou wel wat verbetering kunnen gebruiken.
arjandijk162 @adriaan8422 september 2023 11:34
Als je het digitaliseert is het vooral een onhandige variant van spotify. Op elk device dat je wil gebruiken voor muziek moet je het kopieren of je moet thuis een muziekserver gaan draaien en uiteindelijk heb je alleen die paar cds beschikbaar die je geript hebt. De charme van het opzetten van een CD snap ik nog, maar de moeite van het rippen, de ruimte die het kost vs het gebruiksgemak van Spotify weegt voor mij iig al lang niet meer op. Zeker nu bandbreedte en een grote bundel veel meer vanzelfsprekend zijn dan oneindige opslagruimte op een tablet

[Reactie gewijzigd door arjandijk162 op 22 juli 2024 16:49]

zordaz @arjandijk16224 september 2023 17:28
Veel van mijn oudere CD's zijn versies die nog niet zijn verpest door de loudness wars e.d. Op Spotify vind je vaak versies van oudere albums die dat wel zijn. Ik kies vooral thuis dan toch voor mijn gedigitaliseerde eigen collectie. Buitenshuis wel meestal Spotify.
maniac2003 @arjandijk16222 september 2023 09:02
Hier nog een Blu-Ray brander. Toegegeven weinig gebruikt de laatste jaren maar handig om achter de hand te hebben.
AMD-USER 22 september 2023 08:42
Ik gebruik fre:ac om cd's te rippen.
Mijn meest gebruikte format is Flac.

Werkt goed en misschien een tip voor anderen.
zordaz @AMD-USER22 september 2023 11:08
Is geen onaardige tool, ik gebruik deze zelf ook wel eens. De gap detection en gegenereerde Cuesheets zijn echter vaak niet exact. Ook legt Fre:ac het qua foutcorrectie tijdens rippen het ruimschoots af tegen Eac en Cueripper.

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