Versie 15.45.3 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog sinds versie 15.44.4 is hieronder te vinden.

TeamViewer 15.45.3 Improvements The in-session toolbar has been redesigned to be more streamlined and intuitive.

In the unlikely event that an update fails, the 64-bit update mechanism will now trigger an automatic rollback. This will return the application to the previous version.

It is now possible to search for an entry from the drop down selection fields in the Admin settings. Bugfixes Fixed a bug that prevented the use of non-Latin characters for device names created via command line. TeamViewer 15.44.7 Bugfixes Minor fixes and Improvements.