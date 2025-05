Malwarebytes heeft een nieuwe versie van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtimebescherming. Installeren kan via een offline-installer of een online-installer. De changelog sinds versie 4.5.30 ziet er als volgt uit:

Malwarebytes 4.5.31.270 Features and improvements Performance improvements

Enhanced notification logic

Revised trial user notifications Issues fixed Windows June 2023 Update (KB5027231) prevents Chrome from launching

Minor bug fixes Malwarebytes 4.5.32.271 Features and improvements Enhancements to Scan Complete notifications

Performance improvements Issues fixed Minor bug fixes

Improved notification logic Malwarebytes 4.5.33.272 Features and improvements Opt out for promotional notifications

Enhanced multi-language support

Advanced setup option for installs

Improved notification logic Issues fixed Minor bug fixes