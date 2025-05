Versie 9.2.2038 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows en macOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 9.2.2038.0: Option to force spell-check when sending a message

Sync signatures with SmarterMail servers

Allow read-only calendars in sidebar calendar

Allow export of multiple snippets/templates/certificates via QR code

Show Google contacts birthdays when only year is provided

Improved behavior of Undo popup window when messages are sorted in ascending order

Improved contact autocomplete speed when composing a message

Bug fixes