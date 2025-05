Julia is de naam van een high-level, high-performance dynamische programmeertaal voor numerieke wiskunde. Het bevat onder andere een krachtige compiler, distributed parallel execution en een uitgebreide library van wiskundige functies. De kern van Julia wordt onder de MIT-licentie uitgegeven, terwijl verschillende library's andere licenties gebruiken, zoals gpl, lgpl en bsd. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 1.9.2 is uitgekomen en hierin treffen we voornamelijk bugfixes en kleine verbeteringen aan.

Julia version 1.9.2, the second patch release in the 1.9 series of releases, is now available.As a patch release, 1.9.2 contains no new features or breaking changes, only bug fixes, documentation improvements, and performance improvements. You can see the list of commits included since 1.9.1 here 92. We recommend that anyone currently using 1.9.0 or 1.9.1 to upgrade to 1.9.2. Note that 1.9 on GitHub Actions, Travis, AppVeyor, and Cirrus now refers to 1.9.2.