Versie 12.0.0 van Umbraco is enkele dagen geleden uitgekomen. Umbraco CMS is een contentmanagementsysteem voor het bewerken en beheren van dynamische webpagina's. Het geheel is geschreven in C# en draait op een Microsoft-infrastructuur. Er zit een positieve en proactieve community achter met ruim 50.000 geregistreerde gebruikers en ontwikkelaars en die zorgen voor een stabiele stroom aan releases. De complete releasenotes zijn op deze pagina in te zien; dit is een stuk daaruit:

Umbraco 12 is a major release that introduces new features like the Content Delivery API for headless capabilities, support for Entity Framework Core, and an updated version of ImageSharp for improved image processing. The release also updates other dependencies and introduces new versions of all add-ons Umbraco Forms, Deploy, and Workflow. Umbraco 12 is faster, better, headless, and available right now!