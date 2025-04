Versie 7.1.13 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze zo op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij tien dollar per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog sinds versie 7.1.12 voor Windows ziet er als volgt uit:

AnyDesk 7.1.13 (Windows) Fixed Bugs Fixed a bug that showed wrong Messages to licensed users Improvements No longer showing the free license banner in incoming only custom clients

Added missing translations for Simplified Chinese AnyDesk 7.1.0 (macOS) New Features Added User Account