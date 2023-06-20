Versie 12.4 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 12.4: Show dynamic error and warning count in progress dialogs

Show process elevation status in title bar (Administrator, root)

Fixed libcurl bug CURLE_URL_MALFORMAT for numerical host name

Don't discard config panel last log after no changes found

Set taskbar relaunch command to launcher executable (Windows)

Fixed Btrfs compression not being applied during copy (Linux)

Run on file systems with buggy GetFinalPathNameByHandle() implementation, e.g. Dokany-based

Save selected view mode F11 in batch config file