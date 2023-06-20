Software-update: FreeFileSync 12.4

FreeFileSync logo (75 pix) Versie 12.4 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 12.4:
  • Show dynamic error and warning count in progress dialogs
  • Show process elevation status in title bar (Administrator, root)
  • Fixed libcurl bug CURLE_URL_MALFORMAT for numerical host name
  • Don't discard config panel last log after no changes found
  • Set taskbar relaunch command to launcher executable (Windows)
  • Fixed Btrfs compression not being applied during copy (Linux)
  • Run on file systems with buggy GetFinalPathNameByHandle() implementation, e.g. Dokany-based
  • Save selected view mode F11 in batch config file

Versienummer 12.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FreeFileSync
Download https://freefilesync.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-06-2023 22:13
2 • submitter: danmark_ori

20-06-2023 • 22:13

2

Submitter: danmark_ori

Bron: FreeFileSync

Update-historie

10-08 FreeFileSync 14.11 1
30-03 FreeFileSync 14.9 1
23-02 FreeFileSync 14.8 8
22-01 FreeFileSync 14.7 18
03-12 FreeFileSync 14.6 2
10-'25 FreeFileSync 14.5 4
07-'25 FreeFileSync 14.4 14
03-'25 FreeFileSync 14.3 16
02-'25 FreeFileSync 14.2 5
01-'25 FreeFileSync 14.0 14
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Reacties (2)

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Bulkzooi 21 juni 2023 00:52
Ow jee,
Fixed libcurl bug CURLE_URL_MALFORMAT for numerical host name
ScuL 21 juni 2023 04:12
Fantastische tool, gebruik het al jaren :)

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