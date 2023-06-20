Software-update: Mozilla Firefox 114.0.2

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een tweede update voor versie 114 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 114 heeft Mozilla het onder meer makkelijker gemaakt om uitzonderingen voor DNS-over-Https te beheren, kan er nu naar favorieten worden gezocht en kunnen Mac-gebruikers nu video van hun camera's in hogere resoluties opnemen. In versie 114.0.2 zijn onder meer enkele problemen verholpen die de browser kon doen laten vastlopen bij het opstarten.

Fixed

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 114.0.2 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 114.0.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html#languages
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-06-2023 20:05
0 • submitter: 1DMKIIN

20-06-2023 • 20:05

0

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

04-08 Mozilla Firefox 153.0.3 5
28-07 Mozilla Firefox 153.0.1 19
21-07 Mozilla Firefox 153.0 22
08-07 Mozilla Firefox 152.0.5 0
02-07 Mozilla Firefox 152.0.4 7
26-06 Mozilla Firefox 152.0.3 0
20-06 Mozilla Firefox 152.0.1 26
16-06 Mozilla Firefox 152.0 25
09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
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Mozilla Firefox

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