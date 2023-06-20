Mozilla heeft een tweede update voor versie 114 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 114 heeft Mozilla het onder meer makkelijker gemaakt om uitzonderingen voor DNS-over-Https te beheren, kan er nu naar favorieten worden gezocht en kunnen Mac-gebruikers nu video van hun camera's in hogere resoluties opnemen. In versie 114.0.2 zijn onder meer enkele problemen verholpen die de browser kon doen laten vastlopen bij het opstarten.

Fixed Several crash fixes.

Web Extensions: Fixes for 114 regressions in our Native Messaging support.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 114.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 114.0.2 voor macOS (Fries)