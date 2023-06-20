Versie 23.01 van 7-Zip is uitgebracht, een stabiele uitgave. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new after 7-Zip 23.00: The page "Language" in 7-Zip's menu Tools/Options now shows information about selected translation, including the number of translated lines.

Some bugs were fixed.