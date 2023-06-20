Software-update: 7-Zip 23.01

7-Zip logo (45 pix) Versie 23.01 van 7-Zip is uitgebracht, een stabiele uitgave. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis-installatiepakketten te openen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new after 7-Zip 23.00:
  • The page "Language" in 7-Zip's menu Tools/Options now shows information about selected translation, including the number of translated lines.
  • Some bugs were fixed.

7-Zip screenshot (620 pix)

Versienummer 23.01
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website 7-Zip
Download https://sourceforge.net/p/sevenzip/discussion/45797/thread/3f550826d8/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 20-06-2023 20:01
3 • submitter: 1DMKIIN

20-06-2023 • 20:01

3

Submitter: 1DMKIIN

Bron: 7-Zip

Update-historie

26-06 7-Zip 26.02 3
28-04 7-Zip 26.01 0
12-02 7-Zip 26.00 3
08-'25 7-Zip 25.01 2
07-'25 7-Zip 25.00 17
11-'24 7-Zip 24.09 6
08-'24 7-Zip 24.08 3
06-'24 7-Zip 24.07 11
05-'24 7-Zip 24.06 13
05-'24 7-Zip 24.05 7
Meer historie

Lees meer

7-Zip

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (3)

-Moderatie-faq
3
3
3
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Verwijderd 21 juni 2023 10:46
Zal zeker ook uitsterven nu Windows 11 na een update 7zip bestanden zal ondersteunen :-(
Fairy @Verwijderd21 juni 2023 12:43
Denk dat dat wel meevalt. Dat gaat w.s. alleen om uitpakken en niet om inpakken.
Als de performance met 7zip net zo slecht is als zip, verwacht ik dat mensen toch liever de echte 7zip installeren.

[Reactie gewijzigd door Fairy op 22 juli 2024 13:27]

GeroldM 21 juni 2023 14:56
7-Zip ondersteund een heleboel archief formaten. De ingebouwde zip van Microsoft is qua workflow omslachtig. 7-zip niet. 7-Zip kan ook controleren of archieven nog correct zijn.

Allemaal zaken die je niet gaat krijgen in de Microsoft versie van 7-Zip.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.