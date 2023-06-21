De eerste update voor versie 6.12 van Unraid OS is uitgekomen. Met dit besturingssysteem kan een server worden opgezet voor taken als network attached storage, applicatieserver en virtualisatiehost. Het is eenvoudig op te zetten en enorm flexibel met betrekking tot de gebruikte hardware en grootte van de harde schijven. Docker wordt gebruikt om functionaliteit toe te voegen en deze apps worden door een actieve community gevalideerd en onderhouden. Er is een eenmalige aanschafprijs die afhangt van het aantal gebruikte harde schijven en ssd's. Basic kost 59 dollar en staat tot zes opslagapparaten toe, een plus-licentie kost 89 dollar voor maximaal twaalf apparaten en bij pro is dat voor 129 dollar ongelimiteerd. In versie 6.12.1 treffen we voornamelijk bugfixes aan.

Bug Fixes emhttpd: remove "unraid" from reserved names list

emhttpd: properly handle "ERROR" strings in 'btrfs filesystem show' command output

emhttpd: prevent cmdStart if already Started

network: Revised service reload functionality: ensures the services are only reloaded once

network: rc.library: read IP addresses directly from interfaces instead of file

network: NTP: fix listening interfaces

network: NTP: exclude WG tunnels and user-defined interfaces

network: NTP: add interface name in config

network: SSH: add interface name in config

webgui: fix PHP8 warning in UPS Settings page

webgui: Dashboard: show ZFS percentage based on c_max value

webgui: Dashboard: suppress coloring of ZFS utilization bar

webgui: Dashboard: other misc. fixes Linux kernel version 6.1.34 Base Distro ttyd: version 1.7.3 (fixes issue of invisible underbar characters with certain FireFox versions) Security Updates ca-certificates: version 20230506

curl: version 8.1.2 (CVE-2023-28322 CVE-2023-28321 CVE-2023-28320 CVE-2023-28319)

git: version 2.35.8 (CVE-2023-25652 CVE-2023-25815 CVE-2023-29007)

ntp: version 4.2.8p17 (CVE-2023-26551 CVE-2023-26552 CVE-2023-26553 CVE-2023-26554 CVE-2023-26555)

openssl: version 1.1.1u (CVE-2023-2650)

openssh: version 9.3p1

php: version 8.2.7

libX11: version 1.8.6 (CVE-2023-3138)

libssh: version 0.10.5 (CVE-2023-1667 CVE-2023-2283)

zstd: version 1.5.5