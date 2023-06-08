De Mozilla Foundation heeft versie 102.12.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder is er een spamfilter, spellingscontrole, kalender, adresboek en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes "Searching the directory for recipients certificates" popup could block compose window when "S/MIME reminder" was enabled and using an LDAP address book

Some elements still used animations with "prefers-reduced-motion" set

Visual and theme improvements

Security fixes