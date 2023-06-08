Software-update: Mozilla Thunderbird 102.12.0

Mozilla Thunderbird 60 logo (80 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 102.12.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder is er een spamfilter, spellingscontrole, kalender, adresboek en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes
  • "Searching the directory for recipients certificates" popup could block compose window when "S/MIME reminder" was enabled and using an LDAP address book
  • Some elements still used animations with "prefers-reduced-motion" set
  • Visual and theme improvements
  • Security fixes

Mozilla Mozilla Thunderbird

Versienummer 102.12.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 08-06-2023 10:18
0 • submitter: novice.tweaker

08-06-2023 • 10:18

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Submitter: novice.tweaker

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
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Mozilla Thunderbird

geen prijs bekend

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