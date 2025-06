Versie 1.3.4 van Obsidian is uitgekomen. Obsidian is een applicatie voor het maken van notities en is beschikbaar voor Android, iOS, Windows, Linux en macOS. Notities worden lokaal in Markdown opgeslagen, waardoor je altijd baas over je eigen data bent en het eenvoudig naar een ander platform is te converteren. Het programma is uiterst aanpasbaar met honderden plug-ins en gratis te gebruiken, maar voor commercieel gebruik of bepaalde functionaliteit, zoals end-to-endversleuteling of versiecontrole, wordt wel een vergoeding gevraagd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements Reverted behavior change for links in pinned tabs. Clicking them will now open the link in another visible tab that is not pinned.

Reverted behavior for “Open to the right” as well as the Ctrl / Cmd + Alt + Click modifier. A new tab group will now always be created for the new tab. No longer broken Prevent math from inserting links that execute JavaScript when clicked on.

Prevent plugins from breaking the PDF viewer.

Fixed lag issues from warnings generated by plugins misusing renderMarkdown .