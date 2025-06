Astonsoft heeft versie 11.5.1 van EssentialPIM uitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met de clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New in EssentialPIM 11.5.1 Added "Paste as Plain Text" option for Canned Responses

Improved synchronization of recurring events with Microsoft 365 and recurring tasks with Toodledoo

Quick-created tasks via "Add a task" method now follow default template settings

Enhanced the way of adding recipients to email messages (including the use of spaces and brackets)

Resolved several synchronization issues with Android EPIM

Other bug fixes, stability enhancements, and interface improvements