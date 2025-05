Versie 23.04 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added MXF: support of SMPTE ST 381-4 (AAC in MXF)

DTS: show MA or HRA tip in commercial name for DTS:X

DTS: detection of DTS:X not lossless

APT-X100 a.k.a. Cinema DTS: initial support

Matroska: support of HDR10+

MP4: more information about thumbnails

ID3v2: more information about thumbnails

VP9: initial support, for more information about chroma subsampling

AWS S3: support for reference files with AccessID:SecretKey@URL Bug correction Windows installer: fix crash with Windows 10/11 having ASLR enabled (NSIS update)

AWS S3: fix errors with some special chars in SecretKey

AWS S3: fix random credential issues with non geolocated URLs

DTS: fix freeze with some DTS-HD not DTS:X files

MPEG-TS: fix crash in HEVC_timing_and_HRD

AAC: fix samples per frame with SBR streams

FLAC: fix missing Tbc Tbr in ChannelLayout