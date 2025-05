Versie 2.38 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-bestand. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Added more keyboard shortcuts for frame navigation in the timeline (Ctrl and/or Alt while pressing left/right arrows).

the Italian and French localizations.

The fade transition "to color" was not working properly for high DPI projects.

I continue working on the next big release (v3), so expect less updates for v2. It will be a complete rewrite of the app, with nice new features for capturing, editing and exporting content. The target for the next version is around the end of the year, maybe sooner.