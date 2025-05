TechSmith heeft een update voor versie 2023 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updates for IT Administrators Fixed a folder permissions issue that prevented some enterprise end-users from accessing Snagit. Bug Fixes Fixed an issue that prevented accessing Snagit with a Windows username containing non-Latin characters.

Fixed an issue that caused video recording to fail on some Intel GPUs and monitors with a resolution higher than 1080p.