Software-update: GlassWire 3.3.495

GlassWire logo (75 pix) Versie 3.3.495 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.3.495:
  • GlassWire Score and Anomaly detection can now function without the app login authentication.
  • Users can select to disable advanced analytic features via a splash screen before proceeding to use the app.
  • Feature to disable automatic upgrade.
  • UI improvements to the Firewall.
  • Device detection auto-scan feature moved to Things tab.
  • Upgrade to paid version pop up reduced to appear once a month.
  • Other UI improvements.
  • Bug fixes.

GlassWire

Versienummer 3.3.495
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website GlassWire
Download https://download.glasswire.com/GlassWireSetup.exe
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 09-03-2023 20:36 5

09-03-2023 • 20:36

5

Bron: GlassWire

Update-historie

03-03 GlassWire 3.8.1033 10
08-'25 GlassWire 3.7.880 6
07-'25 GlassWire 3.6.859 8
04-'25 GlassWire 3.5.821 0
01-'25 GlassWire 3.4.768 0
11-'24 GlassWire 3.4.748 4
09-'24 GlassWire 3.4.694 4
05-'24 GlassWire 3.3.678 8
02-'24 GlassWire 3.3.664 3
11-'23 GlassWire 3.3.630 0
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Reacties (5)

-Moderatie-faq
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CycloneCleaver 10 maart 2023 00:28
Ik ben altijd door het abonnement bij Netlimiter blijven hangen, ook al ziet dit er prachtig uit. Maar nu is Netlimiter ook al overgestapt op een abonnement. Ik vind nu maar hangen op een oudere versie van Netlimiter, die gewoon blijft werken. Ik hou er niet zo van om voor dit soort software een abonnement af te sluiten. Ik heb liever een keer een vast bedrag, dan weet ik waar ik aan toe ben.
cdvc 10 maart 2023 11:51
Ik was lang van de gratis Comodo firewall/security tot een bepaald moment altijd wel iets niet lekker liep of beviel. Vooral maakte Glasswire een heel goede indruk op me maar betalen voor dingen die mijns insziens gratis even goed kunnen? Nah. Kwam zodoende uiteindelijk uit bij het ultralichte SimpleWall Geeft me een makkelijk overzichtje welk verkeer in en uit wil en is alles wat ik wil. Gewoon ff als alternatiefje gepost.

[Reactie gewijzigd door cdvc op 23 juli 2024 09:40]

Jacco011 @cdvc10 maart 2023 13:56
Naast SimpleWall heb je nog Malwarebytes Windows Firewall Control en TinyWall.
Xfade 9 maart 2023 22:28
Sinds versie 3.0 bestaat voor nieuwe gebruikers Basic-, Pro-, of Elite niet meer. Het is nu Premium, met daar in de keuze van het aantal endpoints.
Voor huidige Basic en Pro gebruikers is het aan te raden om na je contract over te stappen naar premium, je bent goedkoper uit voor meer features.
DeTjuk 10 maart 2023 14:29
Altijd goed om hier de alternatieven te zien langskomen! Blij mee.

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