Versie 3.3.495 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.3.495: GlassWire Score and Anomaly detection can now function without the app login authentication.

Users can select to disable advanced analytic features via a splash screen before proceeding to use the app.

Feature to disable automatic upgrade.

UI improvements to the Firewall.

Device detection auto-scan feature moved to Things tab.

Upgrade to paid version pop up reduced to appear once a month.

Other UI improvements.

Bug fixes.