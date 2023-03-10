Versie 6.14 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels.
In versie 6.0 is onder meer de overstap naar Qt 6 gemaakt. Dit betekent echter wel dat het programma alleen werkt op computers uitgerust met een 64bit-processor en er minimaal Windows 10 of macOS 11 wordt vereist. Verder kan er nu gezocht worden in alle boeken in de bibliotheek in plaats van alleen in het huidige boek, en zijn er ook versies voor Arm- en Apple Silicon-processoren. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:
New features
Bug fixes
- Edit metadata: When setting a cover from comic files allow choosing which page to use as the cover. Closes tickets: 2007765
- Allow display of columns built from other columns as comments in Book details. Closes tickets: 2009304
- Comments editor: Add a shortcut for "Paste and match style" (
Ctrl+
Shift+
V)
Improved news sources
- macOS: ToC Editor: Fix mouse becoming unusable when trying to create a new entry. Closes tickets: 2004639
- When computing title sorts strip leading and trailing quotes, not just leading quotes.
- Content server viewer: Fix searching only showing results from the current chapter onwards. Closes tickets: 2009268
- Check book: Fix some incorrect line numbers reported in a few CSS error messages. Closes tickets: 2009735
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