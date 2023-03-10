Software-update: Calibre 6.14

Calibre logo (75 pix) Versie 6.14 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels.

In versie 6.0 is onder meer de overstap naar Qt 6 gemaakt. Dit betekent echter wel dat het programma alleen werkt op computers uitgerust met een 64bit-processor en er minimaal Windows 10 of macOS 11 wordt vereist. Verder kan er nu gezocht worden in alle boeken in de bibliotheek in plaats van alleen in het huidige boek, en zijn er ook versies voor Arm- en Apple Silicon-processoren. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New features
  • Edit metadata: When setting a cover from comic files allow choosing which page to use as the cover. Closes tickets: 2007765
  • Allow display of columns built from other columns as comments in Book details. Closes tickets: 2009304
  • Comments editor: Add a shortcut for "Paste and match style" (Ctrl+Shift+V)
Bug fixes
  • macOS: ToC Editor: Fix mouse becoming unusable when trying to create a new entry. Closes tickets: 2004639
  • When computing title sorts strip leading and trailing quotes, not just leading quotes.
  • Content server viewer: Fix searching only showing results from the current chapter onwards. Closes tickets: 2009268
  • Check book: Fix some incorrect line numbers reported in a few CSS error messages. Closes tickets: 2009735
Improved news sources
  • Strange Horizons
  • The Saturday Paper
  • New Scientist
  • The Mainichi
  • DR Nyheder
  • New York Magazine
  • Bloomberg
  • Deccan Herald

Calibre 6.0

Versienummer 6.14
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Calibre
Download https://calibre-ebook.com/download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-03-2023 07:22 4

10-03-2023 • 07:22

4

Bron: Calibre

Update-historie

07-08 Calibre 9.13 1
31-07 Calibre 9.12 4
03-07 Calibre 9.11 0
26-06 Calibre 9.10 1
29-05 Calibre 9.9 0
02-05 Calibre 9.8 6
10-04 Calibre 9.7 0
27-03 Calibre 9.6 0
13-03 Calibre 9.5 0
27-02 Calibre 9.4 2
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Calibre

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (4)

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MotorLum 10 maart 2023 13:04
Heerlijk programma. Opent alle ebook bestanden, ook die van Amazaone's Kindle. Het enige waar ik nog niet achter ben is hoe je een ebook weer fatsoenlijk naar pdf kunt converteren. Hit en miss. Met name met tabellen mist Cailbre de nodige finesse als het naar pdf moet.
beerse
@MotorLum10 maart 2023 14:02
[update] mijn oeps. Calibre kan natuurlijk zelf ook veel omzetten. Zie https://manual.calibre-ebook.com/nl/conversion.html (of in pdf: https://manual.calibre-ebook.com/nl/calibre.pdf ), daar voor pdf vooral "Naar PDF omzetten": Er is veel, heel veel in te stellen voor pdf.


Om iets over te zetten naar pdf zijn er verschillende mogelijkheden. De makkelijkste is wel print-naar-pdf. Veel systemen kunnen dit tegenwoordig ongeveer standaard al geeft dat wel de nodige beperkingen. Voor msWindows gebruik ik al jaren DoPdf (uitvoering: doPDF).

En dan is er nog LibreOffice. Dat kan volgens mij ook het een en ander met diverse e-boek formaten. Dat kan exporteren naar pdf waarbij je iets meer mogelijkheden hebt dan bij printen-naar-pdf.

Een groot nadeel van pdf ten opzichte van (andere) e-boek formaten is wel dat je het papier formaat en de lay-out daar op vast legt. Bij de meeste e-boek formaten is dat losser zodat het verder in de keten makkelijker aanpast.

[Reactie gewijzigd door beerse op 24 juli 2024 18:42]

Arumes @MotorLum10 maart 2023 20:48
De reader vind ik ook geweldig, het hele managementgedoe eromheen hoeft van mij niet. Ik ben sowieso geen fan van programma-gebaseerd management, ook niet voor muziek of films o.i.d. Zorg liever dat ik een duidelijke structuur op m'n storage heb zodat de bestanden met ieder programma op elk verbonden systeem makkelijk te vinden zijn.
aadv 12 maart 2023 10:26
Wat ook zo prettig is, is dat de maker zelf erg benaderbaar is. Ik had ooit een probleem met een e-reader, vroeg hem om hulp en kreeg heel snel een antwoord waar ik iets mee kon.
Hulde aan dergelijke ontwikkelaars...

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