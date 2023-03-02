Na meer dan drie jaar in ontwikkeling te zijn geweest is versie 4.0 van Godot Engine uitgekomen. Godot is een opensource en crossplatform game engine met uitgebreide mogelijkheden waarmee 2d- en 3d-spellen kunnen worden ontwikkeld voor desktops en mobiele apparaten. De complete releasenotes zijn op deze pagina in te zien; dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen die in versie 4.0 zijn aangebracht:
3D & General Rendering Overhaul
2D Improvements Shaders & VFX
- Vulkan & New Renderers
- Highly Improved Lighting & Shadows
- New Rendering Optimization Techniques
- Enhanced Mid & Post-Processing
Scripting Physics
- New Atmospheric Effects
- Textures & Material Projection
- Enhanced Shader-Game World Interaction
- Improved Shader Editor
- Extended Shader Language
- Compute Shaders
UI & Text Internationalization Editor & UX
- Game-Specific Physics Engine
- Multithreading & Performance Optimization
- Better Physics API
- Higher Simulation Stability
Navigation XR Networking & Multiplayer Audio Animation
- Easier Importing
- New Editor Features & Widgets
- Inspector Dock Improvements
- Scene Dock Improvements
- Script Editor Improvements
- Easier Version Control
- New Movie Maker Mode
- New Editor Theme
Platform Support
- Enhanced Animation Editor
- Improved 3D Animation Workflow
- Animation Libraries & Retargeting System
- Blending, Transitions & Complex Animation Support
- New Tween Animation System