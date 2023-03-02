Na meer dan drie jaar in ontwikkeling te zijn geweest is versie 4.0 van Godot Engine uitgekomen. Godot is een opensource en crossplatform game engine met uitgebreide mogelijkheden waarmee 2d- en 3d-spellen kunnen worden ontwikkeld voor desktops en mobiele apparaten. De complete releasenotes zijn op deze pagina in te zien; dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen die in versie 4.0 zijn aangebracht: