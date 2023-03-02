Software-update: Godot Engine 4.0

Godot Engine logo (79 pix)Na meer dan drie jaar in ontwikkeling te zijn geweest is versie 4.0 van Godot Engine uitgekomen. Godot is een opensource en crossplatform game engine met uitgebreide mogelijkheden waarmee 2d- en 3d-spellen kunnen worden ontwikkeld voor desktops en mobiele apparaten. De complete releasenotes zijn op deze pagina in te zien; dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen die in versie 4.0 zijn aangebracht:

3D & General Rendering Overhaul 2D Improvements Shaders & VFX Scripting Physics UI & Text Internationalization Editor & UX Navigation XR Networking & Multiplayer Audio Animation Platform Support

Future

Versienummer 4.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Godot
Download https://godotengine.org/download/windows/#platforms
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-03-2023 09:58
9 • submitter: scorpie

02-03-2023 • 09:58

9

Submitter: scorpie

Bron: Godot

Update-historie

16-07 Godot Engine 4.7.1 0
18-06 Godot Engine 4.7 7
17-02 Godot Engine 4.6.1 5
27-01 Godot Engine 4.6 15
10-'25 Godot Engine 4.5.1 6
09-'25 Godot Engine 4.5 0
03-'25 Godot Engine 4.4 31
08-'24 Godot Engine 4.3 5
12-'23 Godot Engine 4.2.1 1
07-'23 Godot Engine 4.1 11
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Godot Engine

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Reacties (9)

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Wimmie13 2 maart 2023 10:04
Is er iemand die ervaring heeft met Godot en zou kunnen aangeven waarom je eerder Godot zou gebruiken i.p.v. Unity?
StefanJanssen @Wimmie132 maart 2023 10:46
Er zijn een tal van redenen om Godot te gebruiken en een tal van redenen om het niet te gebruiken. Zelf ben ik een groot fan van Godot vanwege de volgende redenen:
1. Het is opensource
2. Het werkt met een Node systeem ipv een Component systeem
3. Er zit een 2D engine in.
4. GDscript/C#/C/C++ ondersteuning, met ondersteuning van andere talen zoals Rust en Go

Ik hoor ook argumenten tegen Godot en dat zijn vaak:
1. Het is opensource
2. Het werkt met een Node systeem ipv een Component systeem
3. Er zijn een stuk minder resources (tutorials etc) over te vinden.

Voor mij is opensource een groot pluspunt. In het verleden heb ik met Unity aan een groot project gewerkt en een jaar in development liepen we tegen een bug binnen Unity aan. We hadden de keuze om of Unity een lap geld te betalen om de bug met prioriteit op te lossen of grote delen van onze code te herschrijven om te voorkomen dat we die bug tegenkwamen. Met Godot hadden we zelf deze bug op kunnen lossen en gewoon door kunnen werken.

Anderen hoor ik juist zeggen dat Open Source een nadeel is omdat er geen bedrijf achter zit, hierdoor is het exporteren voor consoles iets moeilijker met Godot. Unity kan de exports aan mensen met een licentie geven, maar console makers willen niet dat dit opensource wordt gemaakt. Wel zijn er meerdere bedrijven die dit voor je kunnen exporteren (oa. W4 van de oprichters van het Godot project, en Prehensile Tales die geloof ik de Windows binaries tekent, al kan ik dat mis hebben).

Daarnaast ben ik van mening dat je met het Node systeem een stuk overzichtelijkere projecten maakt dan met een component systeem, maar dit is heel erg een persoonlijke voorkeur.

Met Unity kun je ook 2D games maken, maar dit is technisch gezien nog steeds een 3D game. Godot heeft een engine voor 2D en een engine voor 3D. Dit zorgt er voor dat je als je aan een 2D project werkt je geen rekening met een derde as hoeft te houden.

GDscript is een makkelijke taal voor nieuwe developers maar tegelijkertijd ook een taal die kan wat je van een taal kan verwachten als ervaren programeur. Voor betere performance kun je C#, C of C++ gebruiken, maar de performance van GDscript in Godot 4 is erg vooruit gegaan en voor indie projectjes maakt het meestal niet zoveel uit.

Als ik nu een project zou starten zou ik dat waarschijnlijk in Godot doen uit persoonlijke voorkeur, maar ik hou ook Unity in mijn hoofd aangezien je daar toch makkelijker mensen voor kan vinden. Ik denk wel dat Godot is tot Unity en Unreal wat Blender een aantal jaar geleden tot Maya en 3DS Max was.
psychodude @Wimmie132 maart 2023 10:19
Voor 2D vind ik Godot persoonlijk veel meer entry level friendly.

Indien je reeds je weg probleemloos in Unity weet te vinden, en 2D games maakt, zou ik niet snel een overstap naar Godot maken. Maar indien Unity iets is dat je voor 2D als te complex ervaart, is Godot een zeer goed alternatief.

Ten aanzien van 3D: Vooropgesteld ik heb geen ervaring met Godot 4. Maar voor wat betreft versie 3 vond ik dat performance ten aanzien van bijvoorbeeld Unity te wensen overlaat. En dan heb ik het niet zozeer over shaders, grafisch pracht en praal, etc. Maar gewoon low poly rendering en verschil in framerate tussen Godot en bijvoorbeeld Unity of Unreal.
bzzzt @psychodude2 maart 2023 10:50
Dat is nou net waarom ze een grote update hebben gedaan van de architectuur dus het zou nu stukken beter moeten zijn.
Maar voor de meeste 'indie' klasse of hobby projecten is het verschil tussen 120 of 140fps niet echt relevant. Wat wel scheelt is dat je binnen 10 minuten (en een 100Mb download) een werkende omgeving voor je neus hebt terwijl je alleen met registratie, download en installatie van Unity al uren bezig kan zijn (afhankelijk van je hardware en internetpijp).
JustFogMaxi @Wimmie132 maart 2023 10:10
Licentie kosten.
plaxor @Wimmie132 maart 2023 10:11
Geen ervaring nog met Godot.

Maar 1 van die redenen zou de bedrijfsvoering van Unity zelf kunnen zijn:
nieuws: Unity-ceo: gamemakers die niet vroeg naar geld kijken, zijn de groots...
bzzzt @Wimmie132 maart 2023 10:53
Als je casino/gokspellen developer bent: om te voorkomen dat Unity een enorme hap uit je winst neemt.
PetervdM 2 maart 2023 10:35
kan het niet laten, meer dan 3 jaar - doet zijn naam eer aan: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wachten_op_Godot
downtime @PetervdM2 maart 2023 11:26
Drie jaar is tegenwoordig toch geen gekke ontwikkeltijd meer toch? Voor alles complexer dan een nieuwe Minesweeper-kloon is het best netjes.

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