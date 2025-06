Versie 3.51.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.51.0: Add keyboard shortcuts for align segments to keyframes and shift segment times

Implement play/loop only current segment #574

Improve cleanup after export (and remember settings) #1425

Improve concat output filename extension handling

File opened: add "concat with currently opened file" option

Improve animations and implement reduced motion #1410

Dim segment colors in invert mode to make it more clear

Dependency and build system upgrades