De Document Foundation heeft de vijfde update voor versie 7.4.0 van LibreOffice uitgebracht. Dit opensource-officepakket is ontstaan als afsplitsing van OpenOffice en wordt geleverd met tekstverwerker Writer, spreadsheetprogramma Calc, presentatieprogramma Impress, tekenprogramma Draw, databaseprogramma Base en Formula, een applicatie om wetenschappelijke notaties mee te maken. Versie 7.4 voegt onder meer ondersteuning toe voor webp-afbeeldingen, heeft documentatie voor de ScriptForge scripting library en verbetert de prestaties en compatibiliteit. Versie 7.4.5 is een uitzonderlijke uitgave aangezien er maar een release candidate geweest is, waar dat er normaal gesproken twee zijn. Verder er is ook maar een probleem verholpen:

Bugs fixed in version 7.4.5 RC1 tdf#153059 CRASH: Clicking on the header/footer button after scrolling