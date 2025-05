Versie 12.0 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 12.0: Don't save password and show prompt instead for (S)FTP

Fast path check failure on access errors

Support PuTTY private key file version 3

Respect timeout during SFTP connect

Removed 20-sec timeout while checking directory existence

Avoid hitting (S)FTP connection limit for non-uniform configs

Fixed middle grid tooltip icon not always showing (Linux)

Optimized file accesses when checking file path existence

Fixed overview navigation marker not always showing on main grid

Clear all grid selections after view filter toggle

Fixed mouse selection starting on folder group

Don't require sudo during non-root installation (Linux)

Stricter type checking when deleting file/folder/symlinks

Succinct error messages when path component is not existing