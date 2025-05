Versie 10.3.3.3 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In deze update is het probleem verholpen dat het programma na 16 januari niet meer wilde starten.

Fixes The Bat! v10.3.3 Christmas Edition stopped starting on January 16, 2023 due to an issue with the splash-screen