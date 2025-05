Terwijl er ook nog steeds hard wordt gewerkt aan versie 2.0 van foobar2000 is versie 1.6.15 van foobar2000 uitgekomen en wegens een fout daarin ook meteen 1.6.16. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.6.16 Reverted 1.6.15 optimization with fast DSP reinitialization on manual track change.

This behavior breaks many third party components and can't be enabled by default.

It's now available as an option because it improves performance when using heavy-to-initialize DSPs such as new VST adapter. Changes in version 1.6.15 Maintenance release with changes backported from 2.0 series.

Less DSP reinitializing when cycling played tracks etc.

Fixed crash after loss of audio output device while playing.

RIFF64 format reading bug fixes.

Fixed playlist column layout changes not being remembered in certain scenarios.

Converter: Fixed very old bugs in AU writer.

Less strict reading of AIFF format.

Media Library: Don't report non-audio files (such as pictures or text) inside archives as indexing errors.

Fixed problems with accessing some non-UTF8-compliant FTP servers.