Versie 1.0.13 is uitgekomen van Strawberry Music Player. Deze mediaspeler is gebaseerd op broncode van Clementine, die op zijn beurt weer was gebaseerd op Amarok versie 1.4. Strawberry Music Player wordt niet alleen voor Linux ontwikkeld, maar ook voor Windows en macOS. De speler kenmerkt zich door zijn gebruiksgemak, snelheid en vele mogelijkheden. De Windows-versie is beschikbaar in twee smaken. Functioneel zijn ze gelijk, maar de ene is met Microsoft Visual C++ gecompileerd, de andere met MinGW. De changelog voor sinds versie 1.0.11 ziet er als volgt uit:

Strawberry 1.0.13 Bugfixes: Fixed volume synchronization leading to infinite loop resulting in crash when adjusting volume while playing (#1089).

Fixed incorrect volume.

Fixed collection organizing incorrectly handling slashes inside {} brackets for variables (#1091).

Fixed saving relative playlists to non-existing playlist files (#1092).

Fixed intermittent crash on collection model query (#1095).

Require system icons for fancy tabbar and settings sidebar to be larger than 22x22 (#1084). Strawberry 1.0.12 Bugfixes: Fixed crash when adjusting volume with mouse wheel (#1089).

Fixed playback stopping in certain cases where the next track was unavailable (#958).

(Windows) Apply patch for fonts too large on High DPI screen (QTBUG-108593). Removed features: Removed appearance settings for changing palette colors, it was never properly implemented.