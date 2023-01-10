Software-update: Cyberduck 8.5.4

Cyberduck logo (75 pix) Versie 8.5.4 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in version 8.5.4:
  • Failure authorizing using OAuth with no desktop browser installed (Linux) (#14028)
  • Allow to create new buckets in regions ap-south-2, ap-southeast-3, eu-south-2, eu-central-2, me-central-1 (S3) (#14045)
  • Allow custom path for IdentityAgent configuration (SFTP, Windows) (#13933)

Cyberduck screenshot

Versienummer 8.5.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Cyberduck
Download https://cyberduck.io/download/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 10-01-2023 16:48 3

10-01-2023 • 16:48

3

Bron: Cyberduck

Update-historie

05-03 Cyberduck 9.4.1 2
20-02 Cyberduck 9.4.0 0
10-12 Cyberduck 9.3.1 0
25-11 Cyberduck 9.3.0 0
09-'25 Cyberduck 9.2.4 1
08-'25 Cyberduck 9.2.2 0
06-'25 Cyberduck 9.1.7 0
02-'25 Cyberduck 9.1.3 1
01-'25 Cyberduck 9.1.2 0
12-'24 Cyberduck 9.1.1 1
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Reacties (3)

-Moderatie-faq
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Evertprakkie 11 januari 2023 10:29
Cyberduck of Moutainduck ik vind het rotzooi heb het een tijdje gebruikt en had met ondrive veel problemen. bestanden met mappen werden maar gedeeltelijk geupload met een melding van upload completed. , grote bestandem in Zip files gingen aan het eind de mist in. ik die het wel op de gewone mannier heb meerdere clouds en upload wel in een veilige browser en download wel met IDM of maak meerdere onedrive's aan op mijn schijf veiliger en beter
dddw1982 12 januari 2023 10:12
ligt dat aan cyberduck of aan onedrive?
akooijman 13 januari 2023 12:07
Als ik de releasenotes bekijk zijn er behoorlijk wat fouten uit gehaald de afgelopen tien versies.
Je zou je kunnen afvragen of versie acht punt zoveel misschien nul punt acht zou moeten zijn. :)

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