Versie 8.5.4 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in version 8.5.4: Failure authorizing using OAuth with no desktop browser installed (Linux) (#14028)

Allow to create new buckets in regions ap-south-2, ap-southeast-3, eu-south-2, eu-central-2, me-central-1 (S3) (#14045)

Allow custom path for IdentityAgent configuration (SFTP, Windows) (#13933)