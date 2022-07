Versie 1.0.6 is uitgekomen van Strawberry Music Player. Deze mediaspeler is gebaseerd op broncode Clementine, die op zijn beurt weer was gebaseerd op Amarok versie 1.4. Strawberry Music Player wordt niet alleen voor Linux ontwikkeld, maar ook voor Windows en macOS. De speler kenmerkt zich door zijn gebruiksgemak, snelheid en vele mogelijkheden. De Windowsversie is beschikbaar in twee smaken. Functioneel zijn ze gelijk, maar de ene is met Microsoft Visual C++ gecompileerd, de andere met MinGW. De changelog voor versie 1.0.6 ziet er als volgt uit:

Enhancements Add songs to the collection even when they have invalid ctime or mtime.

Made ListenBrainz scrobbler respect "Prefer album artist" option (#989).

Send track duration, number, player name and version when scrobbling to ListenBrainz (#995).

(macOS) Added missing HLS streaming plugin. Bugfixes: Fixed certain albums not added to playlist in correct track order from search for Tidal and QObuz.

Fixed songs not added to playlist in numeric order when added from file view with right click (#977).

Fixed "Stop after this track" graying out next track in dynamic mode (#912).

Fixed a gstreamer caps leak when transcoding songs.

Fixed errors in translation files (#994).