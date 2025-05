Shotcut is een uitgebreid opensource- en cross-platform videobewerkingsprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het maakt gebruik van FFmpeg en heeft daardoor ondersteuning voor de gangbaarste formaten audio en video. De bestanden worden niet geïmporteerd, maar worden in hun originele formaat bewerkt. Het kan overweg met verschillende sporen en binnen een project kan er een mix van formaten en resoluties worden gebruikt. Versie 22.12.21 van Shotcut is uitgekomen en deze moet voornamelijk diverse problemen verhelpen:

New Bugs Fixed Fixed the keyframes button sets size and position parameters to all zeroes in the following filters (broke in v22.11): Blur: Pad Crop: Rectangle Size, Position & Rotate Spot Remover Text: Rich Text: Simple

Fixed a crash when changing a parameter in the Pitch audio filter (broke in v22.11).

Fixed a crash on File > New or File > Close while also playing (broke in v22.09).

Fixed a memory leak in slideshow dialog and transition properties preview (bug in v22.09). Old Bugs Fixed Fixed Time Remap video filter disables a Crop: Source filter.

Fixed making a gradient stop transparent (alpha value 0) in various filters: Audio Level Visualization Audio Light Visualization Audio Spectrum Visualization Audio Waveform Visualization GPS Graphic Gradient

Improvements and Changes Added new seek actions to the Player menu: Forward Jump Alt + Page Down (option+page down on macOS) Backward Jump Alt + Page Up (option+page up on macOS) Set Jump Time Ctrl + J (command+J on macOS)

Added Cycle Marker Color with default keyboard shortcut Ctrl + Alt + M (option+command+M on macOS).

+ + (option+command+M on macOS). Added Advanced > Sample rate to the Properties > Convert dialog.