Versie 11.29 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.29: Fixed crash after 1-byte file copy from MTP device

Fixed incorrect installer z-order during auto-update (macOS)

Compress copied file only if target folder is marked as NTFS-compressed (Windows)

Show install errors without requiring access to "System Events" (macOS)

Fall back to creation time if modification time is missing on MTP device

Copy/paste filter config via operating system clipboard

Show FreeFileSync startup error message when called from RealTimeSync

Avoid server round trip when preparing summary email

Show path conflict warning aggregated into groups

Don't assume path conflict if single write and multiple ignored items

Fixed Ctrl + Insert clipboard copy for some text controls (Windows, Linux)