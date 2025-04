Mozilla heeft een update voor versie 108 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 108 draaien processen van tabbladen die op de achtergrond draaien nu onder Windows 11 in een efficiëntere modus, kan de process manager via een sneltoets worden opgeroepen en is de frame scheduling verbeterd, wat een hogere MotionMark-score oplevert. In versie 108.0.1 is verder nog een probleem met het instellen van de standaardzoekmachine verholpen.

Fixed Fixes the default search engine being reset on upgrade for profiles which were previously copied from a different location

