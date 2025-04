Tor Browser 12.0.1

Versie 12.0.1 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 12 is gebaseerd op Firefox ESR 102, waar dat bij versie 11 nog ESR 91 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This release updates Firefox to 102.6, including bug fixes, stability improvements and important security updates. We've fixed a regression in our drag and drop protection, whose hardening disrupted some interface interactions, and most notably rearranging bookmarks by dragging them around. We'd like to thank poncho for fixing another regression causing the TOR_SOCKS_IPC_PATH environment variable to be ignored. The full changelog since Tor Browser 12.0 is:

Windows + macOS + Linux

Updated Firefox to 102.6esr

Bug tor-browser#41519: TOR_SOCKS_IPC_PATH environment variable not honored

Bug tor-browser#41520: Regression: rearranging bookmarks / place items by drag & drop doesn't work anymore

Android

Updated GeckoView to 102.6esr

Build System

All Platforms Updated Go to 1.19.4 Bug tor-browser-build#40653: Build compiler-rt with runtimes instead of the main LLVM build Bug tor-browser-build#40681: Run apt-get clean, after installing packages in projects/container-image/config Bug tor-browser-build#40683: Install more packages in the default containers to reduce the number of custom containers Bug tor-browser-build#40693: Can't build container-image in main Bug tor-browser-build#40705: Add empty commit mentioning that gitolite repo is no longer updated



Windows

Bug tor-browser-build#40708: tor.exe in tor-expert-bundle not writing stdout even when run from cmd.exe

Linux