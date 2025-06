Versie 9.2 van eM Client is uitgekomen. Deze e-mailclient is beschikbaar voor Windows en macOS. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features Icons in settings

Icons-only mode for the main toolbar

Optional Delete button on mouse hover in message list

Email suggestion based on addresses from all sent emails

Recent history for Copy to/Move to folder keeps last 10 folders even after restart

Signatures and QuickTexts for events and tasks

New message notification in chat window

Online Meeting icon in calendar agenda

Search in rules

Duplicate button in rules

Copy & paste rules

Watch for reply custom date

Event invite forwarding for Exchange

XEP-0363 file upload in chat SmarterMail Improved automatic setup (autodiscover)

Event invite forwarding

Online meetings support ImageWay Tags

Snooze and Watch for reply sync

Caldav Sharing

Autoresponder

Forwarder

Notes IceWarp Mail archive support

Better SmartAttach support

XMPP archive support