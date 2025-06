Versie 22.03.2 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig, zie daarvoor dit topic. Bijwerken van de versie kan gewoon met sysupgrade vanuit de webinterface. De belangrijkste verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht, zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Security fixes mac80211/cfg80211: Security fixes for BSSID parsing (CVE-2022-41674, CVE-2022-42719, CVE-2022-42720, CVE-2022-42721 and CVE-2022-42722) See 2022-10-17-1

Device support Support for the following devices was added: ZyXEL NWA50AX / NWA55AXE (ramips)

ramips/mediatek: backport NAND flash driver from master

mpc85xx: p1010: make TP-Link WDR4900 v1 build again Various fixes and improvements busybox: nslookup: Fix wrongly dropped DNS response on some platforms Core components update Update rpcd from 2022-08-24 to 2022-09-21

Update ucode from 2022-08-29 to 2022-10-07

Update firewall4 from 2022-09-01 to 2022-10-14