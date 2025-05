Versie 3.47.1 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van versie 3.46.2. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.47.1: Fix smartcut with segment between keyframes #126

Only allow a single running instance - Can be overridden by --allow-multiple-instances CLI argument #1265 #527

CLI argument #1265 #527 Improve concat UI #1327

Allow black detect to work on start/end times of selected segment #1226

Improve merge menu: show the Open files-dialog if the Merge menu item is clicked without any files already open #1316

Make it more clear when export confirm is disabled

Implement choose cover art frame from timeline #1100

Concat improvements

Fix macos "open with" bug

Implement logging to file

Fix waveform logic #1269

Show all problems in a dialog when there's a concat mismatch #455

Improve duplicate template file name error #1138

Add a setting for overwriting output file #916

Add warning if missing output extension #1083

Upgrade file-type and speedup file detection