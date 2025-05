Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 522.25 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer ondersteuning aan voor de nieuwe RTX 4090 en prestatieverbeteringen voor kaarten uit de RTX 30-serie. Ook bevat het verbeteringen voor onder meer de spellen Gotham Knights, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Dakar Desert Rally, A Plague Tale: Requiem, Justice, Loopmancer, F1 22, Microsoft Flight Simulator en Marvel's Spider-Man Remastered.

This new Game Ready Driver provides the best day-0 gaming experience for the latest new DLSS titles including Gotham Knights, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, and Dakar Desert Rally. In addition, this Game Ready Driver supports the first new DLSS 3 titles including A Plague Tale: Requiem, Justice, Loopmancer, F1 22, Bright Memory: Infinite, SUPER PEOPLE, Microsoft Flight Simulator, and Marvel's Spider-Man Remastered. This Game Ready Driver also includes significant DirectX 12 performance optimizations which can dramatically improve performance for GeForce 30 Series GPUs.

Includes support for the GeForce RTX 4090

[Teardown] Resolves lower performance observed when MSI Afterburner overlay is used [3653400]

Tiny Tina's Wonderlands displays texture corruption after extended gameplay on NVIDIA GPUs [3777340]

UE5.1 crashes when enabling path tracing on some drivers [3731151]