Versie 11.5.4 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om te achterhalen wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. Versie 11 is gebaseerd op Firefox ESR 91, waar dat bij versie 10 nog ESR 78 was. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Our Android release follows our alpha branch to the ESR 102 release train. Please see the 12.0a2 blog post for details. Tor Browser 11.5.4 backports the following security updates from Firefox ESR 102.3 to to Firefox ESR 91.13 on Windows, macOS and Linux:

Tor Browser 11.5.4 updates GeckoView on Android to 102.3.0esr. We also backport the following Android-specific security updates from Firefox 104 and 105:

The full changelog since Tor Browser 11.5.3 is:

Bug tor-browser-build#40629: Bump snowflake version to 9ce1de4eee4e

Bug tor-browser-build#40633: Remove Team Cymru hard-coded bridges

Bug tor-browser#41326: Update preference for remoteRecipes

Bug tor-browser-build#40624: Change placeholder bridge addresses to make snowflake and meek work with ReachableAddresses/FascistFirewall

Bug tor-browser#41303: YEC 2022 Takeover for Desktop Stable

Bug tor-browser#41310: Backport ESR 102.3 security fixes to 91.13-based Tor Browser

Bug tor-browser#41323: Tor-ify notification bar gradient colors (branding)

Bug tor-browser#41338: The arrow on the search bar should be flipped for RTL languages

Bug tor-browser#41307: font whitelist typos

Android

Updated GeckoView to 102.3.0esr

Bug tor-browser#41089: Add tor-browser build scripts + Makefile to tor-browser

Bug tor-browser#41094: Enable HTTPS-Only Mode by default in Tor Browser Android

Bug tor-browser#41159: Remove HTTPS-Everywhere extension from esr102-based Tor Browser Android

Bug tor-browser#41166: Backport fix for CVE-2022-36317: Long URL would hang Firefox for Android (Bug 1759951)

Bug tor-browser#41167: Backport fix for CVE-2022-38474: Recording notification not shown when microphone was recording on Android (Bug 1719511)

Bug tor-browser#41302: YEC 2022 Takeover for Android Stable

Bug tor-browser#41312: Backport Firefox 105 Android security fixes to 102.3-based Tor Browser

Bug tor-browser#41314: Add YEC 2022 strings to torbutton and fenix

Build System