Versie 5.13 van Pi-hole Core is uitgekomen. Ook zijn Pi-hole Web 5.16 en FTL 5.18.2 uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelogs voor de drie afzonderlijke modules kunnen hieronder worden gevonden.

Pi-hole FTL changes: Do not create FTL.port file anymore in #1445

file anymore in #1445 Update embedded dnsmasq to v2.87 in #1449

Fix audit log in #1450

Fix printed error message when binding fails in #1452 Full Changelog: v5.18.1...v5.18.2 Pi-hole Web changes: Allow the root zone . to be excluded from top lists in #2366

to be excluded from top lists in #2366 Remove additional space in Cookie header in #2370

Filter $versions values before print them on footer in #2368

values before print them on footer in #2368 Get port number directly from pihole-FTL.conf in #2371

in #2371 Simplify how data is passed to Long term graph in #2374

Fix line/area graph (broken after recent changes) in #2380

Fix position and size of the overlay spinner in #2385

Update chart.js from 2.9.4 to 3.9.1. in #2373

from 2.9.4 to 3.9.1. in #2373 Add links to dashboard boxes in #2386 Full Changelog: v5.15.1...v5.16 Pi-hole Core changes: Fix tabs in dialog boxes in #4932

Change wording in chronometer in #4910

Use utils.sh in install script in #4872

Remove cronjob that checks local versions every 10 minutes – only check when required in #4939

in #4872 missed in review in #4940

Set connection timeout for curl in #4884

Read docker tag from file in root, not the previously set environment variable in #4929

Handle more than one default gateway in debug script in #4934

Update python tests and add black code formatter action in #4926

Remove pihole-FTL.port file in #4945

Add Fedora 35 and 36 to the test suite in #4952

Fix default DHCPv4 leasetime value in #4956

Fix Deepsource.io warning message for index.php file in #4953 Full Changelog: v5.12.2...v5.13