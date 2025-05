Versie 8.9.0 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

PeaZip 8.9.0 release notes PeaZip 8.9.0 release completes the progress towards the upcoming 9.x line, with many updates both for the UI and under the hood.

Amongst the many improvements, a progress bar is now visible when opening archives, and theming engine was updated to make the application easier to integrate with different desktop environments.

The archive creation / extraction menu was revamped to make easier to add bookmarked or previously visited files and folders, and a new "Add to separate archives" entry is available in app's context menu.

Updated backends: Pea 1.10.