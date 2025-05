Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 16.4 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 16.4: Added Swedish language

Added Chinese traditional language

Added "Enable fast decode" checkbox for "AV1" function

Ability to use "Mix audio files to" with 5.1 source file

Ability to select nits value for HDR colorspaces

Corrected bug with "Total length of files" option

Corrected bug with framerate detection

Corrected bug with "Merge" function

Corrected Java error at startup

Various improvements