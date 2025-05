Versie 10.2 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Major improvements Google OAUTH is now performed via localhost Redirect URI as OOB redirection is going to be disabled by Google New features RichText editor as a simpler to use HTML editor Improvements Update CEF to v103

Crop function in the HTML editor moved to a dialog window

"Print" command was added to the contact's context menu

Now it is possible to define default address book in the new interface

"Select All" ( Ctrl + A ) command is now added for contacts list

+ ) command is now added for contacts list Nickname field in contact properties is available in the new address book interface

New address book interface remembers last selected address book

Address group properties shows total number of contacts in this group Fixes Many fixes in the HTML editor (now PureHTML)

Template could be inactivate in Pure HTML editor

The issue when address book list in external addition dialog couldn't be scrolled has been resolved

Old address book interface now properly updates after adding a new address group in the new interface

Rare crash after interface theme switch while new address book was open has been fixed

String overlap in contact properties selection popup is now fixed

Common quick templates are now selectable in mass-mailing dialog